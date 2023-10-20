Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles

Мы рады представить новую и престижную программу недвижимости в новом районе Рамат-Адар в Гиват-Шмуэль, который привлекает все больше и больше качественных семей, молодых специалистов и профессионалов. Почему стоит выбрать Рамат Адар из Гивата Шмуэля? Рамат-Адар - лучшее из обоих миров: мирная, современная и зеленая жилая среда, недалеко от Тель-Авива, Рамат-Гана, Бней-Брака и Пета-Тиквы. Таким образом, вы наслаждаетесь географическим центром Израиля, не жертвуя миром жизни. Школы и учреждения передового опыта поблизости Быстрый доступ к основным осям (магистраль 4, дорога 471 и т.д.) Торговые центры, парки, синагоги, услуги здравоохранения и досуга в течение нескольких минут Теплое, семейное и заботливое сообщество Проект недвижимости: стояние и комфорт Эта программа, расположенная в 20-этажной башне в центре Рамат-Адара, предлагает новейшие доступные устройства, все из которых поставляются с: ✅ 2 частных парковочных места✅ Подвал✅ Полный кондиционер Доступные апартаменты: 5 номеров: 127 м2 нетто + 16 м2 терраса 6 номеров - 143 м2 нетто + 13 м2 террасы Преимущества: Выпущено: апрель 2028 20% при подписании контракта, баланс распространяется на доставку Рамат-Адар – это больше, чем просто место жительства: это выбор жизни, безопасные инвестиции и редкие возможности в развивающемся регионе, в самом сердце страны. Подожди еще, позвони нам