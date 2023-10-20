  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Гиват-Шмуэль
  4. Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles

Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles

Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,16 млн
26.08.2025
$1,16 млн
14.07.2025
$1,09 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 26802
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Гиват-Шмуэль

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Мы рады представить новую и престижную программу недвижимости в новом районе Рамат-Адар в Гиват-Шмуэль, который привлекает все больше и больше качественных семей, молодых специалистов и профессионалов. Почему стоит выбрать Рамат Адар из Гивата Шмуэля? Рамат-Адар - лучшее из обоих миров: мирная, современная и зеленая жилая среда, недалеко от Тель-Авива, Рамат-Гана, Бней-Брака и Пета-Тиквы. Таким образом, вы наслаждаетесь географическим центром Израиля, не жертвуя миром жизни. Школы и учреждения передового опыта поблизости Быстрый доступ к основным осям (магистраль 4, дорога 471 и т.д.) Торговые центры, парки, синагоги, услуги здравоохранения и досуга в течение нескольких минут Теплое, семейное и заботливое сообщество Проект недвижимости: стояние и комфорт Эта программа, расположенная в 20-этажной башне в центре Рамат-Адара, предлагает новейшие доступные устройства, все из которых поставляются с: ✅ 2 частных парковочных места✅ Подвал✅ Полный кондиционер Доступные апартаменты: 5 номеров: 127 м2 нетто + 16 м2 терраса 6 номеров - 143 м2 нетто + 13 м2 террасы Преимущества: Выпущено: апрель 2028 20% при подписании контракта, баланс распространяется на доставку Рамат-Адар – это больше, чем просто место жительства: это выбор жизни, безопасные инвестиции и редкие возможности в развивающемся регионе, в самом сердце страны. Подожди еще, позвони нам

Местонахождение на карте

Гиват-Шмуэль, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,09 млн
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,58 млн
Жилой квартал Bon emplacement
Ашкелон, Израиль
от
$444,000
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Ашдод, Израиль
от
$687,000
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,65 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,16 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Holyland bait vagan
Жилой квартал Holyland bait vagan
Жилой квартал Holyland bait vagan
Жилой квартал Holyland bait vagan
Жилой квартал Holyland bait vagan
Показать все Жилой квартал Holyland bait vagan
Жилой квартал Holyland bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$1,05 млн
В самом сердце Бейт-Вагана наконец-то доступна новая фаза комплекса Holyland с широким выбором апартаментов от 3 комнат до пентхауса и первого этажа
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$1,50 млн
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ашдод, Израиль
от
$1,28 млн
Единственная новая программа, которая не является трюком! Авангардная архитектура для этой резиденции с видом на море в Ашдоде: - только 8 этажей 2 лифта, включая один из шабата - Роскошный входной зал с консьержем - В жилом районе Далет, с видом на виллы и лицом к морю Преимущества: -3 мет…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации