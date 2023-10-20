Жилой квартал Magnifique penthouse a louer rue shalom aleicheim

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Превосходный пентхаус в аренду на улице Шалом Алейхем - Тель-Авив
В новом здании хорошо сохранилась квартира, выходящая на тихую улицу и беспрепятственный вид!
130 м2 построено
3 просторных номера
2 ванные комнаты
лифт
Крытая парковка в гараже
Включает электрические приборы и шкафы
Яркая, хорошо спроектированная и просторная квартира высокого уровня - в центральном, но тихом районе
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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