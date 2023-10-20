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Жилой квартал Magnifique penthouse a louer rue shalom aleicheim

Тель-Авив, Израиль
от
$5,197
15.05.2025
$5,197
04.05.2025
$5,337
;
8
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ID: 25830
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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Превосходный пентхаус в аренду на улице Шалом Алейхем - Тель-Авив В новом здании хорошо сохранилась квартира, выходящая на тихую улицу и беспрепятственный вид! 130 м2 построено 3 просторных номера 2 ванные комнаты лифт Крытая парковка в гараже Включает электрические приборы и шкафы Яркая, хорошо спроектированная и просторная квартира высокого уровня - в центральном, но тихом районе

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Magnifique penthouse a louer rue shalom aleicheim
Тель-Авив, Израиль
от
$5,197
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