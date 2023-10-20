Жилой квартал Appartement de 5 pieces unique avec prestations haut de gamme

БЖ RE/MAX Hadera представляет эксклюзивную 5-комнатную квартиру в центре города, в знаменитом проекте Viva. Эта уникальная квартира площадью около 170 м2 на 12 этаже имеет большую террасу площадью 38 м2, с потрясающим видом и состоит из: - из американской кухни, - современная гостиная, - 4 спальни, включая мастер-люкс и безопасную комнату, - 2 ванные комнаты, - Кроме того: бронированная дверь, видеодомофон, кондиционер, 4 лифта, в том числе один из Шаббата и подземная парковка. У подножия здания находится торговый центр, супермаркет, магазины, рестораны, медицинские центры... Мы находимся примерно в 7 минутах ходьбы от франкоязычной Бет Хабад, примерно в 12 минутах езды на машине от моря. Что касается транспорта, место очень хорошо обслуживается: доступ к автомагистралям 4, 9 и 6, различные автобусы прямо по соседству и поезд 10 минут на машине. Исключительный продукт! Высококлассные услуги! Удивительное качество жизни! Короче говоря, мини-пентхаус по цене квартиры! Беазрат Хашем, Бея'хад Ненаци'х!