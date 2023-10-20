Жилой квартал Appartement de 5 pieces unique avec prestations haut de gamme

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БЖ
RE/MAX Hadera представляет эксклюзивную 5-комнатную квартиру в центре города, в знаменитом проекте Viva.
Эта уникальная квартира площадью около 170 м2 на 12 этаже имеет большую террасу площадью 38 м2, с потрясающим видом и состоит из:
- из американской кухни,
- современная гостиная,
- 4 спальни, включая мастер-люкс и безопасную комнату,
- 2 ванные комнаты,
- Кроме того: бронированная дверь, видеодомофон, кондиционер, 4 лифта, в том числе один из Шаббата и подземная парковка.
У подножия здания находится торговый центр, супермаркет, магазины, рестораны, медицинские центры...
Мы находимся примерно в 7 минутах ходьбы от франкоязычной Бет Хабад, примерно в 12 минутах езды на машине от моря.
Что касается транспорта, место очень хорошо обслуживается: доступ к автомагистралям 4, 9 и 6, различные автобусы прямо по соседству и поезд 10 минут на машине.
Исключительный продукт!
Высококлассные услуги!
Удивительное качество жизни!
Короче говоря, мини-пентхаус по цене квартиры!
Беазрат Хашем, Бея'хад Ненаци'х!
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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Центр Иерусалима VILLE Недавнее роскошное здание с красивым лобби и лифтами.
Квартира 2 номера 44м2 просторная и хорошо устроенная, с балконом 6м2, на 9 этаже.
Квартира включает в себя две светлые комнаты, включая мамад-комнату (защищенную комнату).
Кроме того, квартира оборудована большим с…