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Жилой квартал Superbe appartement familial de tres haut standing au bord de la reserve naturelle de hadera

Хадера, Израиль
от
$828,655
02.04.2025
$828,655
26.02.2025
$831,900
26.02.2025
$831,015
06.02.2025
$817,445
01.01.2025
$820,395
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12
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ID: 24006
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

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Добро пожаловать в Эйн-Хаям, недавний район, расположенный на краю великолепного заповедника Хадера, с захватывающими дух видами с тонами зеленого и бирюзового цветов. Эта квартира расположена на второй линии района Эйн-Хаям, на полпути между Тель-Авивом и Хайфой. В роскошном здании есть великолепный вестибюль и тренажерный зал, а также два лифта, в том числе один из Чабата. Квартира площадью 125 м2, на 8-м этаже на 13-м, очень хорошо устроена. Он имеет округлую террасу площадью 25 м2, к которой можно добраться на кухне, в гостиной и в родительском номере. Современная, яркая черная кухня Casher с двумя раковинами. Отличный продукт, созданный разработчиком, известным своим качеством строительства. Кроме того, в квартире есть подвал и парковка. Отличный продукт! Беазрат Хашем Беяхад Ненациах!

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

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Жилой квартал Superbe appartement familial de tres haut standing au bord de la reserve naturelle de hadera
Хадера, Израиль
от
$828,655
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