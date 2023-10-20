Жилой квартал Superbe appartement familial de tres haut standing au bord de la reserve naturelle de hadera

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Добро пожаловать в Эйн-Хаям, недавний район, расположенный на краю великолепного заповедника Хадера, с захватывающими дух видами с тонами зеленого и бирюзового цветов.
Эта квартира расположена на второй линии района Эйн-Хаям, на полпути между Тель-Авивом и Хайфой.
В роскошном здании есть великолепный вестибюль и тренажерный зал, а также два лифта, в том числе один из Чабата.
Квартира площадью 125 м2, на 8-м этаже на 13-м, очень хорошо устроена. Он имеет округлую террасу площадью 25 м2, к которой можно добраться на кухне, в гостиной и в родительском номере.
Современная, яркая черная кухня Casher с двумя раковинами.
Отличный продукт, созданный разработчиком, известным своим качеством строительства.
Кроме того, в квартире есть подвал и парковка.
Отличный продукт!
Беазрат Хашем Беяхад Ненациах!
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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