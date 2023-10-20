Жилой квартал Superbe appartement familial de tres haut standing au bord de la reserve naturelle de hadera

Добро пожаловать в Эйн-Хаям, недавний район, расположенный на краю великолепного заповедника Хадера, с захватывающими дух видами с тонами зеленого и бирюзового цветов. Эта квартира расположена на второй линии района Эйн-Хаям, на полпути между Тель-Авивом и Хайфой. В роскошном здании есть великолепный вестибюль и тренажерный зал, а также два лифта, в том числе один из Чабата. Квартира площадью 125 м2, на 8-м этаже на 13-м, очень хорошо устроена. Он имеет округлую террасу площадью 25 м2, к которой можно добраться на кухне, в гостиной и в родительском номере. Современная, яркая черная кухня Casher с двумя раковинами. Отличный продукт, созданный разработчиком, известным своим качеством строительства. Кроме того, в квартире есть подвал и парковка. Отличный продукт! Беазрат Хашем Беяхад Ненациах!