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Квартиры в новостройках в Кирьят-Гате

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Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Кирьят-Гат, Израиль
от
$562,440
Ссылка: KG 100 эксклюзивный Садовая земля 4 штуки 100 м2 + 215 м2 сад Две ванные комнаты Центральный климат
Агентство
Immobilier.co.il
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