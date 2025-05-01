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Жильё в Кирьят-Гате, Израиль

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Кирьят-Гат, Израиль
Квартира 4 комнаты
Кирьят-Гат, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Артикул: КГ 100 Исключительно Уровень сада 4 шт. 100 м2 + 160 м2 сада Две ванные комнаты…
$483,148
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