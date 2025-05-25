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Квартиры в Кфаре-Йоне, Израиль

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4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Кфар Йона, Израиль
Квартира 5 комнат
Кфар Йона, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
СУПЕРБЕ АПАРТАМЕНТНЫЙ РЕКЕНТ И ИНВЕСТИ, С МАГНИФИЧЕСКИМ ВИДЕНИЕМ НА ЖАРДИНУ 23 ОКАЗАТЕЛЕЙ, К…
$800,565
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Квартира 5 комнат в Кфар-Йона, Израиль
Квартира 5 комнат
Кфар-Йона, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
KFAR YONA QUARTIER YAFE NOF - Для продажи - 5 частей Субблим и пространство Аппаратус 5 час…
$884,835
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Квартира 4 комнаты в Кфар-Йона, Израиль
Квартира 4 комнаты
Кфар-Йона, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
KFAR YONA - FOR SALE - SARONA QUARTIER ВЫСОКИЙ АПАРТАМЕНТНЫЙ РЕКЕНТ. В малом брекете из 8 с…
$702,250
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Квартира 5 комнат в Кфар Йона, Израиль
Квартира 5 комнат
Кфар Йона, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
REZ DE JARDIN DE 5 PIECES RECENT FACE TO THE FABULOUS PARQ DE SARONA 125 M2 HABITABLE + 113 …
$1,01 млн
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