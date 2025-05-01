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Жильё в Кфаре-Йоне, Израиль

1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Кфар-Йона, Израиль
Вилла 8 комнат
Кфар-Йона, Израиль
Число комнат 8
Площадь 280 м²
למכירה בכפר יונה בשכונת מערב Продается в западном районе Кфар Йона בית מפואר בנוי 310 מטר…
$1,97 млн
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