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Квартиры в haSharon Subdistrict, Израиль

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2 объекта найдено
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Нетания, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Прекрасный новый проект в печально известном районе Ир Ямим в Нетании - проект должен заверш…
€3,59 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Нетания, Израиль
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Нетания, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Великолепные, роскошные апартаменты на продажу в совершенно новом здании 15 этажей, прямо на…
€1,63 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в haSharon Subdistrict, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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