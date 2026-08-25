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Жилье в HaSharon Subdistrict, Израиль

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Нетания
116
Emek Hefer Regional Council
20
163 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
UP UP
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 11/16
4 Спальня Апт, на 11-м этаже 16-этажного нового здания, в новом проекте.Вид на море и близле…
$940 000
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 119 м²
Продается - пентхаус Duplex 5 номеров с панорамной террасой и бассейном Превосходный дуплек…
$2,24 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 116 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$1,22 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Квартира на продажу в Нетании! В Nof Hataylet, район Nat600, квартира 130 м2, очень просторн…
$1,44 млн
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Вилла 5 комнат в Кадима, Израиль
Вилла 5 комнат
Кадима, Израиль
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Исключительные резиденции в Кадиме Частный комплекс из 16 коттеджей очень высокого положени…
$2,27 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 148 м²
Живое совершенство в Нетании! Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя наш уникальны…
$1,82 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 148 м²
Живое совершенство в Нетании! Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя наш уникальны…
$2,47 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Проект Sun Garden - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном…
$1,19 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Проект Зангвилл — Нетания Новая предпродажная программа в центре города Mordecai Khayat ра…
$1,04 млн
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Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Квартира на продажу в Нетании, в районе Парк Хайам, недалеко от центра и в нескольких шагах …
$965 260
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 186 м²
Пентхаус мечты на продажу в Нетании, с видом на Ир Ямим и природный заповедник, с беспрепятс…
$2,30 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Проект Зангвилл — Нетания Новая предпродажная программа в центре города Mordecai Khayat ра…
$1,06 млн
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Квартира 7 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 7 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 7
Площадь 260 м²
Ссылка: NT 217 На берегу моря Красивый дуплексный пентхаус 7 штук 260 м2 + 150 м2 терраса с …
$3,34 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 137 м²
Проект Зангвилл — Нетания Новая предпродажная программа в центре города Mordecai Khayat ра…
$1,33 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 187 м²
В самом центре города, наслаждаясь премиальным расположением у подножия Кикара, откройте для…
$3,14 млн
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Вилла 5 комнат в Кадима, Израиль
Вилла 5 комнат
Кадима, Израиль
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Апартаменты в Кадиме Частный комплекс из 16 коттеджей очень высокого положения В самом сер…
$2,34 млн
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 158 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$2,30 млн
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Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 113 м²
Квартира для продажи в центре Нетании, недалеко от Шука, торгового центра и центрального авт…
$817 966
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Вилла 5 комнат в Кадима, Израиль
Вилла 5 комнат
Кадима, Израиль
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Исключительные резиденции в Кадиме Частный комплекс из 16 коттеджей очень высокого положени…
$2,34 млн
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Квартира 5 комнат в Тель-Монд, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Монд, Израиль
Число комнат 5
Площадь 147 м²
Сидит в мошаве Тель Монда. Пастырская среда. 10 минут от Натани. Большая квартира 147 м2 с т…
$1,30 млн
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Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Проект Зангвилл — Нетания Новая предпродажная программа в центре города Mordecai Khayat ра…
$985 300
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Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 128 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$1,69 млн
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Квартира 3 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 3 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Красивая квартира на продажу в центре Нетании недалеко от Шука, торгового центра и центральн…
$734 800
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Квартира 3 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 3 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Небольшая 3-комнатная квартира, расположенная на 6 этаже, очень светлая. Ремонт сделан 2 год…
$577 607
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Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$1,32 млн
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Вилла 5 комнат в Кадима, Израиль
Вилла 5 комнат
Кадима, Израиль
Число комнат 5
Площадь 235 м²
Исключительные резиденции в Кадиме Частный комплекс из 16 коттеджей очень высокого положени…
$1,90 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 148 м²
Живое совершенство в Нетании! Mardochee Khayat приглашает вас открыть для себя наш уникальн…
$2,28 млн
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Вилла 5 комнат в Кадима, Израиль
Вилла 5 комнат
Кадима, Израиль
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Апартаменты в Кадиме Частный комплекс из 16 коттеджей очень высокого положения В самом сер…
$2,10 млн
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Квартира 1 комната в Нетания, Израиль
Квартира 1 комната
Нетания, Израиль
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Для самостоятельной или инвестиционной деятельности!!! В самом сердце улицы Натани / Смиланс…
$133 600
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Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 144 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$2,03 млн
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Типы недвижимости в HaSharon Subdistrict

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Параметры недвижимости в HaSharon Subdistrict, Израиль

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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