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Квартиры с видом на море в Хайфский округ, Израиль

Хадера
5
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1 объект найдено
Квартира 5 спален в Хадера, Израиль
Квартира 5 спален
Хадера, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 146 м²
Apartments for sale on the sea in the city of Hadera in a luxury development with pool, gym,…
$994,608
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Параметры недвижимости в Хайфский округ, Израиль

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов