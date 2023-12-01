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Дома в Центральный округ, Израиль

1 объект найдено
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с A C в Петах-Тиква, Израиль
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с A C
Петах-Тиква, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
New on the market, Exclusive for sale! Lovely home with beautiful garden! Kfar Avraham, Peta…
€778,222
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Параметры недвижимости в Центральный округ, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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