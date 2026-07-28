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Квартиры в новостройках в Бнее-Браке

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33
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Жилой квартал Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Жилой квартал Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Жилой квартал Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Жилой квартал Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Жилой квартал Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Показать все Жилой квартал Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Жилой квартал Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Бней-Брак, Израиль
от
$1,28 млн
Источник: BK 100 Район: напротив парка Хайаркон и Рамат Хахаял и в 5 минутах от центра Тель-Авива Большие 5 штук, включая мамочку Площадь 150 м2 2 террасы (инновационная и рабочая терраса + терраса 13 м2) Открытый и зеленый вид 5 этаж с 2 лифтами, включая лифт Шаббат Кондиционер Пещера, прил…
Агентство
Immobilier.co.il
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