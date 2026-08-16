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Виллы в Бейте-Шемеше, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Бейт-Шемеш, Израиль
Вилла 5 комнат
Бейт-Шемеш, Израиль
Число комнат 5
Площадь 124 м²
Новый проект в Рамат-Бет-Шемеш расположен между Иерусалимом и центром страны. Этот роскошный…
$1,69 млн
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Параметры недвижимости в Бейте-Шемеше, Израиль

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