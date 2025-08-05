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Пентхаусы в Ashkelon Subdistrict, Израиль

Ашкелон
10
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13 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 250 м²
великолепный пентхаус для получения дополнительной информации Ави
Цена по запросу
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Пентхаус 6 комнат в Ашдод, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 6
Площадь 319 м²
СТОП: Пентхаус в «Мар» в Ашдоде, 6 комнат, 319 м2 нетто и 174 м2 террас с видом на море, бас…
$2,25 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Пентхаус 4 ПК только в полу 30 м2 террасы Soccah 2 парковочных места строительство
$575,845
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TekceTekce
Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 187 м²
5-комнатный пентхаус 127 м + терраса 60 м2 2 парковочных места небольшое здание полная ступ…
$702,250
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Пентхаус 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Пентхаус в Ашдоде с прекрасным видом на море. Стратегическое расположение. 5 комнат преобраз…
$1,15 млн
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
5,5 комнатная квартира город Ашкелон полный вид на море отремонтированное здание лифт мам…
$519,665
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 186 м²
двухуровневый пентхаус в одном из самых красивых районов Ашкелона. 5 комнат с террасой-сукко…
$786,520
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Пентхаус 2 комнаты в Ашдод, Израиль
Пентхаус 2 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 2
Площадь 113 м²
крайне редкий 2-комнатный пентхаус Жилая площадь 50 м² + терраса 63 м². новостройка пасторал…
$505,620
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 200 м²
в Агамиме, 5-комнатный пентхаус 130 м2 жилой площади + 70 м2 террасы. Небольшое здание с 2 в…
$724,722
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 300 м²
редкий пентхаус в Ашкелоне с бассейном 150м2 жилая 150м2 террасы новостройка небольшое здание
$997,195
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Пентхаус 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 152 м²
недавний мини-пентхаус с 4,5 комнатами и террасой 27 м2. подвал и 2 парковочных места. трена…
$646,070
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 227 м²
Один из редких пентхаусов на самой первой линии озера. 8-й и последний этаж 2 частных парко…
$758,430
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 250 м²
пентхаус на Барнеа 200м2 жилой с террасой 50м2 полностью переделанный большой потенциал
$688,205
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Параметры недвижимости в Ashkelon Subdistrict, Израиль

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