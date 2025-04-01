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Дуплексы в Ашдод, Израиль

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5 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Ашдод, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
На продажу: Великолепная 5-комнатная квартира-дуплекс в Ашдоде Марина Высокое положение - 2 …
$1,59 млн
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Дуплекс 5 комнат в Ашдод, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Дуплекс-пентхаус на продажу в Ашдоде: Большая гостиная и кухня с выходом на террасу площадью…
$983,150
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Дуплекс 3 комнаты в Ашдод, Израиль
Дуплекс 3 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Артикул AS 931 Район Йод Бет Двухуровневая квартира Просторная квартира Высокий этаж с бесп…
$1,06 млн
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Дуплекс 8 комнат в Ашдод, Израиль
Дуплекс 8 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 8
Площадь 200 м²
Артикул: AS 699 Район: Марина ЭКСКЛЮЗИВ! Великолепный высокий дуплекс в стиле барокко с 8 ко…
$2,11 млн
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Дуплекс 5 комнат в Ашдод, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 155 м²
Артикул: AS 930 Тет Вавский район 1-я линия моря Дуплекс над уровнем сада 5,5 шт. 155 м…
$1,52 млн
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