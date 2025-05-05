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Квартиры с террасой в Убуде, Индонезия

Убуд
36
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 355 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия Проект…
$551,536
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия Предлагаются апартамен…
$69,305
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Типы недвижимости в Убуде

квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Убуде, Индонезия

с садом
с бассейном
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