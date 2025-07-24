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Квартиры с видом на море в Убуде, Индонезия

Убуд
39
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 43 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$136,935
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Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Площадь 35 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$97,000
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
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Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 47 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$129,278
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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