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Жильё в Теджакуле, Индонезия

1 объект найдено
Квартира 9 спален в Pacung, Индонезия
Квартира 9 спален
Pacung, Индонезия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 675 м²
Расположенный на холме в регионе Булеленг, на северном побережье Бали, этот элегантный курор…
$1,93 млн
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Параметры недвижимости в Теджакуле, Индонезия

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