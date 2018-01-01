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Апартаменты с системой умный дом

Canggu, Индонезия
от
€195,807
;
9
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О комплексе

Апартаменты 

  • система "Умный дом''
  • 1 спальня
  • Терраса
  • Гардеробная


Площадь:
Апартаменты - 55 м²

Цена: 214 000 $ (3 891 $ за м2)

Доход от сдачи апартаментов в аренду:
Выручка в сутки: 116 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 93 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 34 006 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 30 636 $ (15,2 %)
Окупаемость - 5 - 10 лет

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
214 000 $
Цена продажи:
340 260 $
Прибыль:
126 260 $ (59 %)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 27 лет

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Апартаменты с системой умный дом
Canggu, Индонезия
от
€195,807
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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