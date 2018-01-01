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Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия

Canggu, Индонезия
от
€123,329
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20
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О комплексе

Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 спальнями, вилы с 2-5 спальнями. Инфраструктура комплекса:

  • Беговая дорожка вокруг комплекса
  • Co-working
  • Спортивная площадка
  • Детская площадка
  • SPA-зона (сауна, джакузи, массажи)
  • Ресторан
  • Большой плавательный бассейн
  • Площадка для йоги
  • Мини-кинотеатр
  • Паркинг

Срок строительства комплекса - 20 месяцев.

Форма собственности: leasehold на 25 лет + продление на 20 лет.

Преимущества

Доступна рассрочка: 50% первый взнос + 50% на период до 1 года

Средняя доходность - 15%

Расположение и объекты поблизости

Резидентам доступен большой выбор ресторанов с европейской и азиатской кухней, кафе и баров, магазинов, студий йоги и массажных салонов в шаговой доступности. До пляжа можно доехать за 12-15 минут.

Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€123,329
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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