Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия

Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 спальнями, вилы с 2-5 спальнями. Инфраструктура комплекса:
Срок строительства комплекса - 20 месяцев.
Форма собственности: leasehold на 25 лет + продление на 20 лет.Преимущества
Доступна рассрочка: 50% первый взнос + 50% на период до 1 года
Средняя доходность - 15%Расположение и объекты поблизости
Резидентам доступен большой выбор ресторанов с европейской и азиатской кухней, кафе и баров, магазинов, студий йоги и массажных салонов в шаговой доступности. До пляжа можно доехать за 12-15 минут.