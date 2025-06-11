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Отели на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
13
Район Кута
7
Отель Удалить
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13 объектов найдено
Отель 32 м² в Унгасан, Индонезия
Отель 32 м²
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
Закрытый PRe-Sale в Бутик-отеле, вблизи лучшего пляжа на Бали -  Меласти Бич   🔴Чем ин…
$110,000
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Отель 660 м² в Малые Зондские острова, Индонезия
Отель 660 м²
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 660 м²
Нуса-Пенида — самый инстаграмный остров, экотуристический рай и дайвинг-место, расположенное…
$250,000
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Отель 3 000 м² в Малые Зондские острова, Индонезия
Отель 3 000 м²
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 3 000 м²
Отель под реновацию в центре Куты — стабильный инвестиционный проект в популярной туристичес…
$2,20 млн
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Отель в Убуд, Индонезия
Отель
Убуд, Индонезия
В продаже 2bd вилла на обустроенной территории 20 гектар на севере Убуда Вилла полностью меб…
$160,000
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Melasti Sky View Suite Rooftop room with a separate bedroom, two terraces, sea and sunset views в Легиан, Индонезия
Melasti Sky View Suite Rooftop room with a separate bedroom, two terraces, sea and sunset views
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 64,36 м2Жилой район 17.26.Спальня 19.62Ванная комната 4.24Терраса 18.90Терраса…
$328,000
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Застройщик
Teus Group
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Отель в Bukit, Индонезия
Отель
Bukit, Индонезия
Роскошный отель на клифе с видом на океан — проект под реновацию на полуострове Букит (самый…
Цена по запросу
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Sky Infinity Suite Room with living room and infinity pool view в Легиан, Индонезия
Sky Infinity Suite Room with living room and infinity pool view
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 44,10 м2Жилой район 27.02Ванная комната 3.97Терраса 13.11
$217,000
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Застройщик
Teus Group
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Bliss Suite Room with a separate bedroom and a large terrace в Легиан, Индонезия
Bliss Suite Room with a separate bedroom and a large terrace
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 65,43 м2Жилая площадь 17,99Спальня 14.70Ванная комната 7.91Терраса 25.45
$270,000
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Застройщик
Teus Group
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Harmony Suite Room with pool view в Легиан, Индонезия
Harmony Suite Room with pool view
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 35,75 м2Жилой район 19.06Ванная комната 4.51Терраса 12.18
$147,500
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Застройщик
Teus Group
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Ocean Breeze Suite Room with separate bedroom, 2 terraces & sea views в Легиан, Индонезия
Ocean Breeze Suite Room with separate bedroom, 2 terraces & sea views
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 54,08 м2Жилая площадь 17,99Спальня 14.70Ванная комната 7.29Терраса 13.70Террас…
$237,000
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Застройщик
Teus Group
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Отель в Малые Зондские острова, Индонезия
Отель
Малые Зондские острова, Индонезия
Роскошный комплекс вилл на Бали под реновацию — уникальная возможность для инвесторов и люби…
$300,000
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Lagoon Suite Room with access to the pool в Легиан, Индонезия
Lagoon Suite Room with access to the pool
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 30 м2Жилой район 19.55Ванная комната 3.45Терраса 7.00
$119,900
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Застройщик
Teus Group
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Sunset Suite Room with sunset view в Легиан, Индонезия
Sunset Suite Room with sunset view
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 30,80 м2Жилой район 19.81Ванная комната 3.31Терраса 7.68
$137,000
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Застройщик
Teus Group
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Типы недвижимости на Малых Зондских островах

коммерческая недвижимость
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