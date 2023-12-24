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Отели в Бали, Индонезия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель с личным бассейном в Бали, Индонезия
Отель с личным бассейном
Бали, Индонезия
Площадь 1 500 м²
Индонезия остров Бали, Семиньяк Роскошный бутик-отель Очень…
€5,84 млн
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