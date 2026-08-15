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Отели на Бали, Индонезия

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24 объекта найдено
Инвестиционный гостиничный номер в X Hotel, Бали Доходность до 13–14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в отельную инвестицию Nuanu Creative City, Bali в Табанан, Индонезия
Инвестиционный гостиничный номер в X Hotel, Бали Доходность до 13–14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в отельную инвестицию Nuanu Creative City, Bali
Табанан, Индонезия
Площадь 37 м²
Количество этажей 3
📊 Инвестиционный гостиничный номер в X Hotel, Бали Доходность до 13–14% годовых | Окупаем…
$165,700
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Umalas Oasis — 2 этажа премиум-комплекс из 3BR виллы и 4 таунхаусов (2BR) в Умаласе, в 7 минутах от океана.  в Kerobokan Kelod, Индонезия
Umalas Oasis — 2 этажа премиум-комплекс из 3BR виллы и 4 таунхаусов (2BR) в Умаласе, в 7 минутах от океана. 
Kerobokan Kelod, Индонезия
Площадь 967 м²
Количество этажей 2
Umalas Oasis — 2 этажа премиум-комплекс из 3BR виллы и 4 таунхаусов (2BR) в Умаласе, в 7 мин…
$2,00 млн
НДС
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Продажа готового отеля из 10 вилл в Чангу 🏝 в Kerobokan Kelod, Индонезия
Продажа готового отеля из 10 вилл в Чангу 🏝
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из 10 отдельных односпальных вилл в лучшем районе Бали 🏝…
$2,70 млн
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Отель 45 м² в Tua, Индонезия
Отель 45 м²
Tua, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Фракционные инвестиции: цена начинается от 65 000 долларов США за фракциюДобро пожаловать в …
$45,182
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Отель 45 м² в Чангу, Индонезия
Отель 45 м²
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Фракционные инвестиции: цена начинается от 65 000 AUD за фракциюДобро пожаловать в ELLE Reso…
$45,182
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Отель 45 м² в Чангу, Индонезия
Отель 45 м²
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Фракционные инвестиции: цена начинается от 65 000 австралийских долларов за фракциюДобро пож…
$45,182
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Отель 45 м² в Tua, Индонезия
Отель 45 м²
Tua, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Фракционные инвестиции: цена начинается от 65 000 AUD за фракциюДобро пожаловать в ELLE Reso…
$45,182
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Отель 45 м² в Tua, Индонезия
Отель 45 м²
Tua, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Фракционные инвестиции: цена начинается от 65 000 австралийских долларов за фракциюДобро пож…
$45,182
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Blissful Lotus Villas & Retreat — готовый гостиничный бизнес, Бали в Далунг, Индонезия
Blissful Lotus Villas & Retreat — готовый гостиничный бизнес, Бали
Далунг, Индонезия
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Долгосрочная аренда на 12 лет | $320 000 (торг с реальным покупателем) | окупаемость 4–6 лет…
$320,000
НДС
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Продается отельный номер на Бали, под управление Wyndham в Tegalinggah, Индонезия
Продается отельный номер на Бали, под управление Wyndham
Tegalinggah, Индонезия
Площадь 28 м²
Предложение напрямую от строительной компании! Amani Melasti — инвестиционный отель преми…
$142,470
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Hotel Invest
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Отель 32 м² в Унгасан, Индонезия
Отель 32 м²
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
Закрытый PRe-Sale в Бутик-отеле, вблизи лучшего пляжа на Бали -  Меласти Бич   🔴Чем ин…
$110,000
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Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham. в Bukit, Индонезия
Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Bukit, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Наш премиальный бутик-отель, ра…
$99,000
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Отель в Bukit, Индонезия
Отель
Bukit, Индонезия
Роскошный отель на клифе с видом на океан — проект под реновацию на полуострове Букит (самый…
Цена по запросу
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Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham. в Беноа, Индонезия
Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс…
$109,900
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Bliss Suite Room with a separate bedroom and a large terrace в Легиан, Индонезия
Bliss Suite Room with a separate bedroom and a large terrace
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 65,43 м2Жилая площадь 17,99Спальня 14.70Ванная комната 7.91Терраса 25.45
$270,000
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Отель 3 000 м² в Малые Зондские острова, Индонезия
Отель 3 000 м²
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 3 000 м²
Отель под реновацию в центре Куты — стабильный инвестиционный проект в популярной туристичес…
$2,20 млн
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Sunset Suite Room with sunset view в Легиан, Индонезия
Sunset Suite Room with sunset view
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 30,80 м2Жилой район 19.81Ванная комната 3.31Терраса 7.68
$137,000
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Sky Infinity Suite Room with living room and infinity pool view в Легиан, Индонезия
Sky Infinity Suite Room with living room and infinity pool view
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 44,10 м2Жилой район 27.02Ванная комната 3.97Терраса 13.11
$217,000
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Отель 660 м² в Малые Зондские острова, Индонезия
Отель 660 м²
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 660 м²
Нуса-Пенида — самый инстаграмный остров, экотуристический рай и дайвинг-место, расположенное…
$250,000
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Melasti Sky View Suite Rooftop room with a separate bedroom, two terraces, sea and sunset views в Легиан, Индонезия
Melasti Sky View Suite Rooftop room with a separate bedroom, two terraces, sea and sunset views
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 64,36 м2Жилой район 17.26.Спальня 19.62Ванная комната 4.24Терраса 18.90Терраса…
$328,000
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Lagoon Suite Room with access to the pool в Легиан, Индонезия
Lagoon Suite Room with access to the pool
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 30 м2Жилой район 19.55Ванная комната 3.45Терраса 7.00
$119,900
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Harmony Suite Room with pool view в Легиан, Индонезия
Harmony Suite Room with pool view
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 35,75 м2Жилой район 19.06Ванная комната 4.51Терраса 12.18
$147,500
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Отель в Малые Зондские острова, Индонезия
Отель
Малые Зондские острова, Индонезия
Роскошный комплекс вилл на Бали под реновацию — уникальная возможность для инвесторов и люби…
$300,000
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Ocean Breeze Suite Room with separate bedroom, 2 terraces & sea views в Легиан, Индонезия
Ocean Breeze Suite Room with separate bedroom, 2 terraces & sea views
Легиан, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 54,08 м2Жилая площадь 17,99Спальня 14.70Ванная комната 7.29Терраса 13.70Террас…
$237,000
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