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Отели в Южной Куте, Индонезия

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2 объекта найдено
Отель в Джимбаран, Индонезия
Отель
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот 3-уровневый бутик-отель, расположенный в самом сердце популярной розовой туристической …
$1,77 млн
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Отель 32 м² в Унгасан, Индонезия
Отель 32 м²
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
Закрытый PRe-Sale в Бутик-отеле, вблизи лучшего пляжа на Бали -  Меласти Бич   🔴Чем ин…
$110,000
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