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Отели в Западной Нуса-Тенгара, Индонезия

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1 объект найдено
Отель 150 м² в Lombok Utara, Индонезия
Отель 150 м²
Lombok Utara, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
🌿 Вилла Сурья – святилище безмятежности и изысканностиГде роскошь встречает спокойствиеРаспо…
$3,60 млн
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