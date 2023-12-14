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Виллы в Kutuh, Индонезия

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4 объекта найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Kutuh, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Kutuh, Индонезия
Количество спален 2
Количество этажей 2
Уютная двухэтажная вилла премиум-класса, расположенная на полуострове Букит, в районе Улуват…
€138,000
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Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ в Kutuh, Индонезия
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Kutuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
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€229,499
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kutuh, Индонезия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kutuh, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Виллы…
€458,997
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kutuh, Индонезия
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kutuh, Индонезия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Виллы…
€348,838
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Kutuh, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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