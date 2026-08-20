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Виллы с террасой в Районе Кута, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
От $ 550 000, эта вилла Seminyak предлагает до 18% годовой рентабельности инвестиций - две с…
$550,000
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