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Виллы в Kerobokan, Индонезия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с Pool в Kerobokan Klod, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с Pool
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
€795,382
в месяц
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Вилла 6 спален с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Вилла 6 спален с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Виллы расположены в Бераве, самом популярном районе Бали, в уединенном уголке. Изюминкой ком…
€3,20 млн
в месяц
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