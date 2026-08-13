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Виллы в Kerobokan, Индонезия

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28 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Готовая вилла для комфортной жизни и арендного бизнеса на Бали!Уютная вилла в Kerobokan подо…
$245,000
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Вилла 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Готовая вилла с 3 спальнями для жизни и арендного бизнеса на Бали!Современная вилла в Kerobo…
$300,000
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Вилла 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Уютная вилла с 2 спальнями и рофтоп-террасой с видом на рисовые поля (Бали)!Casa Mahena — эт…
$165,000
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TekceTekce
Вилла 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в полностью меблированную виллу премиум-класса на Бали …
$492,757
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Вилла 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Современная вилла с 2 спальнями и просторной рофтоп-террасой с видом на рисовые поля (Бали)C…
$179,000
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Расположенная во все более популярном кармане Semer в Керобокане, эта новая вилла с 1 спальн…
$128,100
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Расположенная во все более популярном кармане Semer в Керобокане, эта новая вилла с 1 спальн…
$128,100
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Вилла 2 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Готовая вилла с тропическим садом в районе Umalas!Villa Bebop — стильная вилла с 2 спальнями…
$245,000
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Kerobokan, Индонезия
Вилла 5 комнат
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 479 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в премиум-виллу на Бали с высоким потенциалом дохода от…
$1,03 млн
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DDA Real Estate
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенный в установленном жилом районе Керобокан, недалеко от магазинов и ресторанов, эт…
$122,000
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
$155,169
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Трёхспальная вилла SANTANI VILLA 2 в районе Чангу, где современный комфорт встречается с бал…
$370,000
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Вилла 4 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Продается современная вилла в Керабокане, Бали!Уникальное предложение: просторная 3-спальная…
$425,000
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DDA Real Estate
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
$140,336
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Villa Hacienda — ваш дом и бизнес “под ключ” на Бали!У нас имеются все разрешения на строите…
$470,000
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
$140,336
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 710 м²
Расположенная в самом сердце Умаласа, эта компактная, но красиво спроектированная вилла с 1 …
$119,560
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Вилла 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в премиум-виллу на Бали с высокими доходами от аренды —…
$591,613
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
$164,296
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
$140,336
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
$237,317
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
$164,296
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Проект для личного проживание или для выгодных инвестиций.Аренда земли на 23 года. Объект им…
$290,000
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Расположенная в Керобокане, с легким доступом к Семиньяку и Денпасару, эта трехкомнатная вил…
$222,650
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
$279,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
$140,336
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
$140,336
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Kerobokan Kaja, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kaja, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Испытайте современный минималистский образ жизни с этой новой виллой с 4 спальнями, располож…
$237,900
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