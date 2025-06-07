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Виллы с гаражом в Районе Кута, Индонезия

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12 объектов найдено
Вилла в Район Кута, Индонезия
Вилла
Район Кута, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Современная тропическая вилла в Букит - Ньян Ньянг | 2BR с закатом Клифф ВидыЦена: $235 000 …
$235,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Welcome to your slice of paradise in the heart of Seminyak, Bali’s vibrant and trendy hotspo…
$220,494
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Contemporary 2-Bedroom Villa Near Bali’s Best Beaches – Leasehold for 26+25 Years in …
$237,500
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в самом сердце Семиньяка, всего в нескольких минутах ходьбы от культового пляж…
$295,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Open Space and Modern Comfort: Bali Villa for Sale in Seminyak’s Golden Triangle Priced at …
$245,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная всего в нескольких минутах от пляжа Бату-Белиг, эта красиво оформленная вилла …
$388,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stylish Tropical Modern Villa in Seminyak with Elegant Open-Plan Design Priced at USD 235,0…
$235,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Tropical Modern Bali Villa with Private Parking – Investment Opportunity in Seminyak Priced…
$239,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Смешивая очарование вневременного наследия с современной тропической жизнью, эта двухкомнатн…
$355,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта красиво оформленная вилла с 1 спальней в Семиньяке предлагает изысканную и уютную атмосф…
$239,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Спрятанная в тихом уголке Семиньяка, эта красивая вилла с одной спальней предлагает идеально…
$256,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современная тропическая вилла в Прайм-Семиньяке – 2 спальниЦена: $115 000 | Аренда до 2049 г…
$115,000
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