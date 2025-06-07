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Виллы с садом в Районе Кута, Индонезия

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7 объектов найдено
Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Welcome to your slice of paradise in the heart of Seminyak, Bali’s vibrant and trendy hotspo…
$220,494
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в самом сердце Семиньяка, всего в нескольких минутах ходьбы от культового пляж…
$295,000
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Вилла 3 комнаты в Kuta, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kuta, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность приобрести самую выгодную двуспальную виллу FREEHOLD на острове Ломбо…
$197,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Open Space and Modern Comfort: Bali Villa for Sale in Seminyak’s Golden Triangle Priced at …
$245,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stylish Tropical Modern Villa in Seminyak with Elegant Open-Plan Design Priced at USD 235,0…
$235,000
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Вилла 3 комнаты в Kuta, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kuta, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность приобрести самую выгодную двуспальную виллу FREEHOLD на острове Ломбо…
$197,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Tropical Modern Bali Villa with Private Parking – Investment Opportunity in Seminyak Priced…
$239,000
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