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Таунхаусы с видом на горы в Южной Куте, Индонезия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$300,000
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Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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