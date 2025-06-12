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Квартиры-студии с видом на море в Южной Куте, Индонезия

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2 объекта найдено
Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 4
Холмы ПандаваВиллы и апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океанаЧто включ…
$135,000
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$110,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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