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Квартиры-студии с бассейном в Южной Куте, Индонезия

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Студия 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продаются дизайнерские апартаменты площадью 35 м² в закрытом комплексе на острове Бали в рай…
$81,500
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Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

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