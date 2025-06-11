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Квартиры с видом на море в Kecamatan Karangasem, Индонезия

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3 объекта найдено
Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Комплекс, расположенный на первой линии у океана в элитном районе Бали, представляет собой и…
$190,372
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 35 м²
Расположенный на живописном клифе комплекс предлагает уникальное пространство, сочетающее в …
$94,235
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Hayat
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 25 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5* на Буките. Бутик-отель включает …
$80,909
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Hayat
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Параметры недвижимости в Kecamatan Karangasem, Индонезия

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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