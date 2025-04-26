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Виллы с бассейном в Гианьяре, Индонезия

Убуд
82
Убуд
66
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44 объекта найдено
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Welcome to a slice of paradise in the heart of Ubud, Bali. This stunning off-plan villa, ava…
$300,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning View Modern Villa 2 Bedrooms in Centre of Ubud Price: USD 280,000 For 30 Years …
$280,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene area of Lodtunduh, this off-plan villa artfully combines contemporary …
$184,878
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BNBPROFITS
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover a hidden treasure nestled near the renowned Goa Gajah in Ubud. This exquisite off-p…
$205,000
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BNBPROFITS
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene environment of Lodtunduh, this off-plan villa perfectly combines conte…
$215,691
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 100 м²
Видовые виллы в районе Убуд. Создай пассивный доход от 2 700 до 5 400 $ в месяц, инвестируя …
$201,361
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Hayat
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Ubud’s Tranquil Retreat: A Modern Spacious Tropical Villa with Rice Field Views Price: Star…
$262,650
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BNBPROFITS
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 56 м²
Комплекс предлагает 29 стильных вилл с 1 и 2 спальнями, площадью от 56 до 131 м², созданных …
$123,914
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Hayat
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Вилла в Kedewatan, Индонезия
Вилла
Kedewatan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the heart of Ubud, Bali’s cultural and wellness center, this beautifully designed…
$240,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover your serene riverside haven in Ubud. This leasehold Riverside Villa is a unique cha…
Цена по запросу
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ubud Bamboo Art-Inspired Villa – Adjustable 2-3 Bedrooms, Leasehold 31 Years Priced at IDR …
$283,665
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Immerse yourself in the charm of Ubud with this exquisite 2-bedroom villa, a perfect blend o…
$290,000
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Вилла в Sukawati, Индонезия
Вилла
Sukawati, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Discover the epitome of tranquility and luxury with this stunning off-plan villa located in …
Цена по запросу
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ubud Lifestyle Awaits: Blend Tranquility with Vibrant Community Life Price at USD 270,000 u…
$270,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Idyllic Bali Retreat – Contemporary Leasehold 2-Bed Villa with Open Living and Stunning Gree…
$290,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene area of Lodtunduh, this off-plan villa artfully combines contemporary …
$188,955
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Вилла в Pujung, Индонезия
Вилла
Pujung, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning Off-Plan Villa with Rice Field Views in Tranquil Ubud – Tegalalang Price at Euro 2…
$229,268
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This project located in Lodtunduh village in Mas, just 10 minutes from the centre of Ubud – …
$300,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Charming Tropical Modern Villas in Prime Ubud-Mas Area: 2 Bedroom Beautiful Luxurious Villa …
$185,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Peaceful Retreat with Minutes from Ubud’s Top Attractions and Jungle Views Price at USD 285…
$285,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 85 м²
Окунитесь в мир роскоши и инноваций с уникальными виллами, расположенными на территории комп…
$228,447
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Hayat
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 65 м²
Приглашаем вас окунуться в уникальную атмосферу эксклюзивного комплекса вилл, расположенного…
$152,299
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Hayat
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Set amidst the tranquil surroundings of Ubud East, this exquisite 2-bedroom villa offers a h…
$280,000
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Вилла в Sayan, Индонезия
Вилла
Sayan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в пышных пейзажах Саяна, Убуд, этот изысканный комплекс вилл предлагает выбор …
$213,484
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Вилла в Petulu, Индонезия
Вилла
Petulu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene surroundings of Tirta Tawar, this brand-new 2-bedroom villa offers a c…
$275,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Discover the perfect blend of luxury and serenity with this exceptional villa in Ubud, avail…
$262,000
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
This is a modern villa with a large plot and land for the view, so that the magical view fro…
$268,200
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Unveiling a hidden gem near the iconic Goa Gajah in Ubud, this stunning off-plan villa offer…
$220,000
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Вилла в Sukawati, Индонезия
Вилла
Sukawati, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene and cultural heart of Sukawati, this beautifully designed 2-bedroom vi…
$275,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover your sanctuary in the enchanting landscape of Ubud with this exceptional leasehold …
$210,000
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Параметры недвижимости в Гианьяре, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
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