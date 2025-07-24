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Виллы с видом на море в Гианьяре, Индонезия

Убуд
116
Убуд
94
Pejeng
4
Sukawati
4
Вилла Удалить
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4 объекта найдено
Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$215,000
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Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 78 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$255,000
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$133,500
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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TekceTekce
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 156 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$362,665
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Гианьяре, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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