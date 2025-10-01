Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Восточная Нуса-Тенгара
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Восточной Нуса-Тенгара, Индонезия

Sumba Timur
3
Kecamatan Kata Hamu Lingu
3
1 объект найдено
Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эксклюзивная вилла Beachfront Sumba от $60 000Курорт расположен в деревне Ате Дало, остров К…
$60,000
Параметры недвижимости в Восточной Нуса-Тенгара, Индонезия

