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Виллы с гаражом в Восточной Нуса-Тенгара, Индонезия

Sumba Timur
3
Kecamatan Kata Hamu Lingu
3
Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Savor the Serenity of Coastal Living - Полностью меблированная 2-Bed Beachfront Villa с захв…
$450,000
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Параметры недвижимости в Восточной Нуса-Тенгара, Индонезия

с садом
с бассейном
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