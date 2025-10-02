Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Денпасар
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Денпасаре, Индонезия

1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Sanur, Индонезия
Пентхаус 4 комнаты
Sanur, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Этаж 2/4
MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Инд…
Цена по запросу
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
