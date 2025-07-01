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Дома в Западном Денпасаре, Индонезия

1 объект найдено
Вилла в Денпасар, Индонезия
Вилла
Денпасар, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Охватывая 5000 кв.м. в одном из самых доступных жилых районов Керобокана, этот высококлассны…
$239,031
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Параметры недвижимости в Западном Денпасаре, Индонезия

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