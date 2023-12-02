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Виллы в Denpasar Barat, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни с c ремонтом в Padangsambian, Индонезия
Вилла 2 спальни с c ремонтом
Padangsambian, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагаем купить виллу от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный…
€82,625
в месяц
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Параметры недвижимости в Denpasar Barat, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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