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Жилье в Западном Денпасаре, Индонезия

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дома
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17 объектов найдено
Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Проснитесь, чтобы полюбоваться потрясающим видом на океан и завершите свои дни золотыми зака…
$154,350
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Вилла в Денпасар, Индонезия
Вилла
Денпасар, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Охватывая 5000 кв.м. в одном из самых доступных жилых районов Керобокана, этот высококлассны…
$236,680
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Эта вилла в Балагане, вдохновленная средиземноморским стилем, сочетает в себе изысканность с…
$194,250
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Денпасар, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Дизайнерский комплекс из 8 апартаментов и 4 коммерческих помещений. Готовый доходный апар…
$99,000
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Blackpoint Real Estate
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Вилла 2 комнаты в Денпасар, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла с 2 спальнями в районе Kerobokan!Spring Villa — современная двухэтажная вилла …
$104,000
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DDA Real Estate
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Эта очаровательная вилла с 2 спальнями в Ньянг Ньянг сочетает в себе современный комфорт с п…
$204,750
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Современная вилла с 3 спальнями в Улувату, предназначенная для тропического проживания и уда…
$252,000
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Современная вилла с 2 спальнями всего в нескольких минутах от культовых скал и пляжей Ньян Н…
$186,375
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Квартира 1 комната в Pemecutan, Индонезия
Квартира 1 комната
Pemecutan, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
Элитные апартаменты вблизи от океана.Инвестиционная возможность: окупаемость 5-6 лет. Гарант…
$119,000
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DDA Real Estate
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Дом 4 спальни в Денпасар, Индонезия
Дом 4 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Расположение / Расстояния:10 минут до 21-го уровня5 минут до школы 4 Denpasar3 минуты до GMS…
$230,100
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Стильная современная вилла, предназначенная для расслабленной жизни и баланса между работой …
$210,000
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вдохновленная Средиземноморьем гавань в самом сердце Улувату, эта 1-комнатная квартира предл…
$147,000
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Живите мечтой Беравы в этом шикарном лофте с 1 спальней, который воплощает непринужденную ро…
$143,850
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Вилла 4 комнаты в Денпасар, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Уникальная вилла в лучшем районе у океана. Для жизини инвестиций! Каждая вилла оборудована в…
$180,000
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Эта минималистская вилла с 2 спальнями в Улувату предлагает современную простоту и повседнев…
$199,500
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Побег в эту уютную средиземноморскую виллу в Унгасане, где современный комфорт встречает при…
$175,350
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Расположенная в спокойном сердце Кедунгу, Вилла Таман объединяет тропическое спокойствие и с…
$206,850
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Параметры недвижимости в Западном Денпасаре, Индонезия

Недорогая
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