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Коммерческая недвижимость в Kuta, Индонезия

2 объекта найдено
Lagoon Suite Room with access to the pool в Legian, Индонезия
Lagoon Suite Room with access to the pool
Legian, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Общая площадь 30 м2Жилой район 19.55Ванная комната 3.45Терраса 7.00
$119,900
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Застройщик
Teus Group
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Продажа готового отеля из 10 вилл в Чангу 🏝 в Kerobokan Klod, Индонезия
Продажа готового отеля из 10 вилл в Чангу 🏝
Kerobokan Klod, Индонезия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из 10 отдельных односпальных вилл в лучшем районе Бали 🏝…
$2,87 млн
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Агентство
ERA INVEST GROUP
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Рейтинг 4.9 / 5:
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