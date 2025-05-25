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Виллы с видом на горы в Булеленге, Индонезия

Саван
4
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1 объект найдено
Вилла в Banjar Bali, Индонезия
Вилла
Banjar Bali, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Stunning View and Affordable Balinese Villa Sale Leasehold 1 Bedrooms in Munduk Front Tambli…
$150,699
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BNBPROFITS
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Параметры недвижимости в Булеленге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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