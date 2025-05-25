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Виллы с гаражом в Булеленге, Индонезия

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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций. Доходность от сдачи в аренду…
$855,000
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DDA Real Estate
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
воспользуйтесь возможностью владеть шикарной 2-спальной, 2 ванной вне плана в Керобокане, Ба…
$127,396
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BNBPROFITS
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Вилла в Banjar Bali, Индонезия
Вилла
Banjar Bali, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Stunning View and Affordable Balinese Villa Sale Leasehold 1 Bedrooms in Munduk Front Tambli…
$150,699
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Агентство
BNBPROFITS
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English
Вилла 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций. Доходность от сдачи в аренду…
$550,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Булеленге, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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