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Виллы с видом на море в Булеленге, Индонезия

Саван
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5 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 л…
$309,000
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Вилла 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Этаж 1/2
Уникальная вилла в прекрасном Убуде. Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Перво…
$500,000
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 331 м²
Этаж 1/2
Уникальная вилла в прекрасном Убуде. Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Перво…
$820,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Вилла с видом на океан для инвестиций или постоянного проживания на прекрасном острове Бали.…
$250,000
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 507 м²
Этаж 1/2
Уникальная вилла в прекрасном Убуде. Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Перво…
$1,14 млн
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Булеленге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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