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Жильё в Булеленге, Индонезия

Саван
4
80 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
UP UP
Дом 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла для инвестиций и проживания. Прогнозируемая доходность: ROI – 15.4%., окупа…
$280,000
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Квартира 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от …
$393,000
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Вилла с видом на океан для инвестиций или постоянного проживания на прекрасном острове Бали.…
$250,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу. Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет Бутик-компле…
$279,000
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Вилла 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Уникальная вилла с видом на океан. Вилла с инвестиционной привлекательностью, обеспечиваю…
$257,232
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 л…
$309,000
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Вилла 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций. Доходность от сдачи в аренду…
$550,000
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Квартира 1 спальня в Wana Giri, Индонезия
Квартира 1 спальня
Wana Giri, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$140,659
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Уникальная вилла в пяти минутах от океана. Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%. …
$820,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 4
Апартаменты в самой лучшей локации для комфортной жизни и инвестиций. Пассивный доход 10-…
$162,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу. Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет Бутик-компле…
$189,000
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Вилла в двух минутах от пляжа. Прогнозируемый ROI - 17%. Оплата: 30% + рассрочка на 7 …
$220,000
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Таунхаус 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Таунхаус для инвестиции в будущее. Условия оплаты: депозит и заключение договора - 40%, е…
$335,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Уникальная вилла в пяти минутах от океана. Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%. …
$850,000
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Студия 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Студия 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначаль…
$156,000
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Вилла в Banjar Bali, Индонезия
Вилла
Banjar Bali, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Stunning View and Affordable Balinese Villa Sale Leasehold 1 Bedrooms in Munduk Front Tambli…
$150,699
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в процветающем районе Чангу. Рентабельность от сдачи в аренду: 13-20%.…
$1,000,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/4
Идеальные апартаменты в лучшем районе. Идеально для жизни и инвестиций. Доступна рассрочк…
$105,000
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Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом. Апартаменты в уникальном жилом комплек…
$330,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в процветающем районе Чангу. Рентабельность от сдачи в аренду: 13-20%.…
$750,000
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Квартира 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Квартира 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
SWOI BERAWA - жилой комплекс в популярном районе Чангу. Первоначальный взнос 25%. Чангу я…
$150,000
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с отделкой «под ключ». Инвестиционная привлекательность на Бали: ROI 11-…
$700,000
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Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с живописным видом на берегу океана. Доходность от сдачи в аренду 12-20% в го…
$360,000
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Таунхаус 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Премиальный таунхаус вблизи от океана с красивым видом на закат. Рост стоимости аренды ув…
$350,000
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Не упустите свой шанс стать владельцем стильной виллы с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на…
$124,456
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BNBPROFITS
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Резидентские апартаменты в одной минуте от пляжа. Первоначальный взнос - 50%. ROI 20,66%,…
$175,000
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Таунхаус 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с частным садом и бассейном. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей…
$886,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от …
$210,000
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Студия 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Студия 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом. Апартаменты в уникальном жилом комплек…
$140,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Уникальный инновационный комплекс на Бали. Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления. …
$110,000
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Типы недвижимости в Булеленге

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Булеленге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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