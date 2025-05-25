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Виллы с террасой в Булеленге, Индонезия

Саван
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29 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
Вилла с панорамным видом на джунгли и закат. ROI – 17%., окупаемость за 6 лет. Ежегодный …
$350,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций. Доходность от сдачи в аренду…
$855,000
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Семейная вилла с большой территорией. Прогнозируемый ROI - 17%. Концепция комплекса вк…
$350,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в процветающем районе Чангу. Рентабельность от сдачи в аренду: 13-20%.…
$700,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в процветающем районе Чангу. Рентабельность от сдачи в аренду: 13-20%.…
$750,000
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Вилла 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Вилла с панорамным видом на джунгли и закат. ROI – 17%., окупаемость за 6 лет. Ежегодный …
$405,000
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Вилла 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с панорамным видом и бассейном. ROI – 18,1%., окупаемость за 5,5 лет. П…
$350,000
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Вилла 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Уникальная вилла с видом на океан. Вилла с инвестиционной привлекательностью, обеспечиваю…
$257,232
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 л…
$309,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Уникальная вилла в пяти минутах от океана. Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%. …
$820,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в процветающем районе Чангу. Рентабельность от сдачи в аренду: 13-20%.…
$1,000,000
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Вилла 6 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 6 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла с видом на океан и бассейном на крыше. Рентабельность от сдачи в аренду …
$1,85 млн
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Вилла в двух минутах от пляжа. Прогнозируемый ROI - 17%. Оплата: 30% + рассрочка на 7 …
$220,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла с частным бассейном. ROI — 15,8%. Беспроцентная рассрочка с первоначальн…
$545,000
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты. Прогнозируемая окупаемость - …
$265,000
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Вилла 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Этаж 1/2
Уникальная вилла в прекрасном Убуде. Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Перво…
$500,000
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла с гарантированной доходностью. Среднегодовая доходность от недвижимост…
$390,000
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 331 м²
Этаж 1/2
Уникальная вилла в прекрасном Убуде. Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Перво…
$820,000
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Вилла 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 3
Вилла с топовой локацией вблизи от океана. Прогноз окупаемости — 30% после завершения стр…
$675,000
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с отделкой «под ключ». Инвестиционная привлекательность на Бали: ROI 11-…
$700,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Уникальная вилла в пяти минутах от океана. Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%. …
$850,000
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Вилла 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций …
$290,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с развитой инфраструктурой. Возможность приобретения с беспроцентной ра…
$630,000
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Вилла 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Потрясающая вилла с видом на джунгли и рисовые поля. Доступна беспроцентная рассрочка до …
$610,000
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Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с отделкой «под ключ». Инвестиционная привлекательность на Бали: ROI 11-…
$750,000
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Вилла 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла с гарантированной доходностью. Среднегодовая доходность от недвижимост…
$490,000
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Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Вилла с видом на океан для инвестиций или постоянного проживания на прекрасном острове Бали.…
$250,000
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Вилла 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций. Доходность от сдачи в аренду…
$550,000
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Вилла 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 507 м²
Этаж 1/2
Уникальная вилла в прекрасном Убуде. Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Перво…
$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Булеленге, Индонезия

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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