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Квартиры с садом в Булеленге, Индонезия

однокомнатные
21
двухкомнатные
7
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Wana Giri, Индонезия
Квартира 1 спальня
Wana Giri, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
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$140,659
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Квартира 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Квартира 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали. Премиальный бутик-отель, расположенный в одном…
$99,000
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Параметры недвижимости в Булеленге, Индонезия

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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