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Квартиры с террасой в Булеленге, Индонезия

однокомнатные
21
двухкомнатные
7
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24 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 5
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначаль…
$224,603
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Студия 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Студия 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначаль…
$156,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия …
$159,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия …
$119,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Апартаменты с видом на джунгли и водопад. Апартаменты с инвестиционной привлекательностью…
$99,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/1
Апартаменты в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Квартира-студия с од…
$220,000
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Студия 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Студия 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом. Апартаменты в уникальном жилом комплек…
$124,900
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Уникальный инновационный комплекс на Бали. Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления. …
$110,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу. Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет Бутик-компле…
$189,000
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Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 5
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначаль…
$340,000
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Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
Полностью меблированные апартаменты с топовой локацией. Апартаменты двухуровневые, соврем…
$200,000
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Квартира 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Квартира 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с красивым видом на океан. Апартаменты с мебелью и красивым современным дизай…
$92,000
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от …
$210,000
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Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Резидентские апартаменты в одной минуте от пляжа. Первоначальный взнос - 50%. ROI 20,66%,…
$250,000
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Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с живописным видом на берегу океана. Доходность от сдачи в аренду 12-20% в го…
$360,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу. Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет Бутик-компле…
$279,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия …
$199,000
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Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от …
$305,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 4
Апартаменты в самой лучшей локации для комфортной жизни и инвестиций. Пассивный доход 10-…
$162,000
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Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом. Апартаменты в уникальном жилом комплек…
$319,000
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Квартира 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от …
$393,000
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Квартира 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Квартира 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали. Премиальный бутик-отель, расположенный в одном…
$99,000
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Квартира 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Квартира 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
SWOI BERAWA - жилой комплекс в популярном районе Чангу. Первоначальный взнос 25%. Чангу я…
$150,000
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Резидентские апартаменты в одной минуте от пляжа. Первоначальный взнос - 50%. ROI 20,66%,…
$175,000
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Параметры недвижимости в Булеленге, Индонезия

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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